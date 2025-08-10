SORFEST'te Hayko Cepkin rüzgarı! Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: İHA

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Festivali’nde ikinci gün geride kaldı. İkinci günün konuk sanatçısı olan Hayko Cepkin memleketinde konser verdi.

SORFEST’in ikinci gününde dj performansları ile başlayan program Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin konuşmasıyla devam etti. Ekinci, "Gençlerimiz, uzaktan gelen misafirlerimiz hep beraber bugün bir meydanı doldurdunuz. Muhteşem bir kalabalığa ve gelecekteki muhteşem bir anıya hep beraber imza atıyoruz.

Bugün burada sahneyi kuran ekip Yozgatlı, organizeyi düzenleyen ekip Yozgatlı. Sanatçımız Hayko Cepkin Yozgatlı. Bundan daha müthiş bir organizasyon olabilir mi?" dedi.

Hayko Cepkin sahne aldığında Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda coşku dolu anlar yaşandı. Programın sonunda Yozgat Sürmelisi türküsü seslendiren sanatçı duygusal anlar yaşattı.

