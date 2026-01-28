Sona gelindi: Kahramanmaraş'ta açılışı bekleniyor

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde şehrin tarihi dokusunu yansıtan kapalı çarşı da hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen restorasyon kapsamında çarşıda bulunan 140 iş yerinde güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Tarihi dokunun korunmasına özen gösterilen çalışmalarda, mimari yapıya uygun şekilde cephe iyileştirmeleri, altyapı yenilemeleri ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Restorasyon süreciyle birlikte, Kahramanmaraş’ın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı’nın şubat ayında yeniden esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.



Çarşı esnafından Salih Gündoğdu, "Şu anda güzel çalışma yapılıyor. Az kaldı tahminim Şubat ayında teslim edilebilir" dedi.

Bir diğer esnaf Mesut Balık ise, "Tarihi yapılarımız olduğu için çok emek verildi ve bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Çarşımızda bir yer daha çıktı. Alcacılar çarşısı, vatandaşlar o çarşıyı bilmiyordu o çarşı da faaliyete geçecek" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Ezer de, "İnşaatlar bitmek üzere. Yardımcı olanlardan, yapanlardan Allah razı olsun, şehrimiz ayağa kalkacak" ifadesini kullandı.