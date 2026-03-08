SON DAKİKA: Manisa'da korkutan deprem! Turgutlu'dan ilk görüntüler geldi
08.03.2026 - 13:52Güncellenme Tarihi:
Son dakika... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 5,49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Turgutlu (Manisa)
Tarih:2026-03-08
Saat:13:10:54 TSİ
Enlem:38.57972 N
Boylam:27.64083 E
Derinlik:5.49 km
Detay:https://t.co/FnnKLS2M2D@afadbaskanlik