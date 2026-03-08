SON DAKİKA: İzmir'de deprem! İzmir' de deprem oldu mu? Ege'de deprem korkusu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.03.2026 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Son dakika İzmir deprem! Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen deprem İzmir'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Turgutlu merkezli depremi hisseden İzmirliler İzmir'de deprem mi oldu? sorusunu sordu. Turgutlu'daki 3.9 büyüklüğünde deprem Ege bölgesinde korkuya sebep oldu. İşte İzmir ve Manisa depremlerinin detayları...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerden de yoğun bir şekilde hissedildi. Depremi hisseden İzmirli vatandaşlar depremin merkez üssünün İzmir olduğunu sandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 5,49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadı.

