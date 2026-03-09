SON DAKİKA: Ege bölgesinde korkutan deprem! Denizli ve Manisa'da hissedildi

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen deprem saat 09.21'de meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan deprem Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

DENİZLİ FAY HATTI

Denizli Fayı, kentin içinden geçen ve Sarayköy-Honaz arasında uzanan, 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilen diri bir graben fayıdır. 1. derece deprem bölgesinde yer alan Denizli'de, bu fay zonu büyük hasar riski taşımakta olup, bölgede sık sık deprem fırtınaları ve sarsıntılar yaşanmaktadır.

Denizli ilinde kabaca 6 fay zonu bulunmaktadır. Bunlar; Sarayköy, Babadağ, Denizli il merkezi ve Pamukkale bölgesindeki Denizli grabeni, Honaz ilçesi ve Kaklık Mahallesi arasında Honaz Fay Zonu, Çivril ovasını oluşturan Çivril Grabeni, Çardak ve Bozkurt İlçelerini kapsayan Acıgöl Grabeni, Çameli ve Acıpayam ilçeleri arasında Kelekçi, Çameli ve Acıpayam faylarından oluşan zon ve Beyağaç İlçesinde yer alan Beyağaç Fayının bulunduğu bölge olarak sıralanabilir. İl genelindeki faylar genellikle horst graben sistemlerine bağlı normal faylardır.

Denizli Fay Zonu Hakkında Detaylar:

Diri Fay Özelliği: TDFH (Türkiye Diri Fay Haritası) verilerine göre, Denizli kent merkezi doğrudan aktif, diri bir fay zonu (Denizli Fay Zonu) üzerinde yer alır.

Konumu: Fay hattı, kuzeybatıda Sarayköy, güneydoğuda ise Honaz fay zonlarının devamı niteliğindedir ve şehir merkezinin içinden/yakınından geçer.

Deprem Potansiyeli: Uzmanlar, bölgede 6.8 büyüklüğünde deprem olma potansiyeline dikkat çekmekte ve yapı stoklarının bu riske göre revize edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Geçmiş Depremler: Bölgede tarihsel ve aletsel dönemde yıkıcı depremler yaşanmıştır. Örneğin, 1899 yılında 1,000'den fazla kişinin öldüğü yıkıcı deprem ve 1976 yılında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşmiştir.

Tektonik Yapı: Denizli, Batı Anadolu Fay Sistemi içerisinde yer alan bir çöküntü (graben) alanıdır.