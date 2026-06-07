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Doğaseverlerin Haziran rotası: Yaz mevsiminde 5 metreyi buldu

07.06.2026 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğaseverlerin Haziran rotası: Yaz mevsiminde 5 metreyi buldu

Hakkari'de doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla karşılaştı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'na giden doğaseverler, bir yandan doğanın tadını çıkarırken diğer yandan piknik yapıp mantar topladı. Haziran ayına rağmen yüksek kesimlerdeki kar örtüsü, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yol kenarlarında yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarının yanında fotoğraf çektiren vatandaşlar, Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dört mevsimin bir arada yaşandığını belirtti.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Berçelan Yaylası, yaz aylarında da kar manzaralarıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, eşsiz doğası ve serin havasıyla bölgenin doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

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