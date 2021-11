Son dakika Erzurum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 19 Kasım 2021!

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

2 MAHALLEDEN HASAR İHBARI

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

#DEPREM: Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 19, 2021

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ERZURUM VALİSİ: BİRKAÇ KÖYDE YIKIM OLDUĞU YÖNÜNDE İHBAR ALDIK

Erzurum Valisi Okay Memiş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD İl Müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız ulaşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Can kaybına ilişkin bize gelen bir bilgi yok" dedi.

Memiş, daha sonra yaptığı yeni açıklamada depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANI: BİR KÖYÜMÜZDE HEYELAN VAR

Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

Çok şükür bir can kaybı yaralanma yok. Bazı köylerimizde hasarlar var ama eski evler. Fazla maddi hasar da yok. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Herhangi bir tehlike görünmüyor. Sağ olsunlar Çevre ve Şehircilik Bakanımız da aradı. Evler eski taş ve toprakla yapılan evler. Onlarda yıkılanlar var. Nüfusumuz da kalabalık. Güzelhisar köyümüzde heyelan var. Yolların açılmasına çalışılıyor. Can kaybı yok ama maddi hasar da belli olur.

ALACA KÖYÜ MUHTARI: 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Alaca Köyü Muhtarı Zeki Ciğerli, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Can kaybımız yok, maddi hasarımız var. 7-8 evde yıkım var." dedi. Ciğerli, "Şu ana kadar aldığımız bilgiye göre Topçu Mahallesi’nde 2 kişi enkaz altında." ifadelerini kullandı.

"DUVARLAR YIKILMIŞ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." Dedi.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Okan Tüysüz, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Erzurum yöresine baktığımızda fayların yoğun olduğu bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş, gelecekte de deprem üretme kapasitesinde. 5 büyüklüğündeki deprem çok şaşırtıcı değil, Türkiye bir deprem ülkesi. Farklı bölgelerde, bu kadar uzaktaki faylar birbirini etkilemez. Yapı kalitesinin çok kötü olması nedeniyle bu tür depremlerde geçmişte hasar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Osman Bektaş, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Depremin bölgedeki etkileri ne olabilir 5 büyüklüğünde deprem de olsa çevredeki faydaları az çok etkiler. Diğer fayların depreme ne kadar hazır olup olmadığına bağlı. 5 büyüklüğünde depremin yer altında çıkardığı enerji 2 ton patlayıcıya karşılık gelir. Bu 2 ton patlayıcı çevrede bir fiziksel değişim oluşturuyor. yakın bölgedeki faylarda bir etkileşim oluşturuyor. Bazı fayları depreme yakınlaştırırken bazılarını uzaklaştırır. Bunu da zaman gösterecek. Bir araba lastiğinin basıncı dahi çevredeki fayların hareket etmesine sebebiyet verebilir. Bölge zaten Doğu Anadolu’nun en tehlikeli bölgesidir. Depremin olduğu yer de nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölge. Umarım daha fazla depreme hazırlık çalışmalarına önem verilir." dedi.

DEPREM HEYELANA NEDEN OLDU KARAYOLU KAPANDI

Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin 19 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen depremleri duyurduğu son dakika depremler lisesi...