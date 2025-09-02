Son 65 yılın ek kurak yılının yaşandı! Hasatta rekolte kaybı yaşandı

Haberin Devamı

Türkiye'de tarım toprakları arasında önemli bir konuma sahip olan Amik Ovası'nda mısır hasadı yapıldı. Kumlu ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Reşit Duman'a ait arazide mısır hasadı biçerdöverle gerçekleşti. Son 65 yılının en kurak yılının yaşandığı Amik Ovası'nda geçtiğiöiz yıl dönüm başına 1 ton 700 kilo rekolte alınırken bu yıl ise 1 ton 100 kilo rekolte bekleniyor. Kuraklığın olumsuz etkilediği ve geçen yıla göre yaklaşık 500 kilo ürün kaybı olan mısırda, bu yıl 11 lira 30 kuruştan değer buluyor.



"Geçen yıla göre 500 kilo ürün kaybı var, kuraklığın baya etkisi oldu"

Son 65 yılının en kurak döneminin Amik Ovası'ndaki ürünleri olumsuz etkilediğini ifade eden muhtar Reşit Duman, "Şimdi 2025 yılında mısır hasadı yapıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl Hatay, son 65 yılının en kurak sezonunu yaşıyor. Bu sebeple bu yıl rekolte ve verim düşük oldu. Toprak Mahsullerinin açıkladığı mısır fiyatı 11 lira 30 kuruş oldu. Geçen yıla göre bu yıl mısır hasadından 400 - 500 kilo daha düşük verim alıyoruz. Biz aynı tarlalarda dekara bin 700 kilo alırken maalesef bu yıl 900 - bin 100 kilo civarında ürün alıyoruz. Bu yıl kuraklık çok büyük zarar verdi. Burası 100 dönümlük tarlada mısır hasadı yapıyoruz. Hasat şartlar itibariyle fena değil. Biz bu tarlaları suladık ama normalde daha fazla su veriyorduk. Sularımız iki ay daha erken kurudu. Geçen yıl mısır fiyatı 8,5 liraydı, bu yıl ise 11 lira 30 kuruş oldu. Geçen yıla göre 500 kilo ürün kaybı var. Kuraklığın baya etkisi oldu. Çiftçi gübrelemesini, zamanında ilaçlama, işçiliğini, ot temizliğini ve her gerekeni yapmasına rağmen kuraklıktan ve yeteri kadar bitkisi suya doyuramadığı için üründe verim düştü. Bu mısırlar en yakın tarım bölgesi olan Gaziantep'e gidiyor" dedi.

"Geçen sene 1 ton 600 ila 1 ton 700 kilo mısır biçiyorduk ama şu an 1 ton 100 kilo civarında mısır biçtik kuraklıktan dolayı "

Kuraklığın etkisiyle verimin düştüğünü söyleyen biçerçi Ömer Kankal, "Biçerci olarak burada mısır hasadı yapıyoruz. Her seneye göre bu sene rekolte çok düşük oldu. Bu durumdan biçerci arkadaşlar da baya şikayetçiler. Rekolte düşük olduğu için çiftçimiz de para kazanamıyor ve biz de kazanamıyoruz. Son 65 yılın en düşük mahsulünü alıyoruz. 35 yıldır Hatay'dayız. Geçen sene 1 ton 600 ila 1 ton 700 kilo mısır biçiyorduk ama şu an 1 ton 100 kilo arasında kuraklıktan dolayı biçiyoruz" ifadelerini kullandı.