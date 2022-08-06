Soma'da orman yangÄ±nÄ±

YangÄ±n, saat 19.20 sÄ±ralarÄ±nda Soma ilÃ§esi DeniÅŸ Mahallesiâ€™ndeki ormanda Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z bilinmeyenÂ nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen ekipler,Â yangÄ±na 16 arazÃ¶z, 3 su tankeri,Â 4 dozer veÂ 4 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri ile mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±.Â Ekiplerin yangÄ±na karadan ve havadan mÃ¼dahalesi devam ediyor.