SOLOTÜRK İstanbul'da rekor tazeleyecek! 30 Ağustos'ta 27 dakika havada kalacak

TSK'nın gösteri uçuş timi SOLOTÜRK, İstanbul'da bir kez daha nefes kesecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel gösteri öncesi CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile SOLOTÜRK'ün birinci pilotu Binbaşı Murat Bakıcı Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. Bakıcı, Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Onlar dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan TSK'nın F16 gösteri ekibi SOLOTÜRK… 2010 yılından bu yana Türkiye'de ve dünyada nefes kesiyor. Bu kez İstanbul semalarında olacaklar ve 30 Ağustos Zafer bayramında nefis bir gösteriye imza atacaklar.

SOLOTÜRK pilotları 4 yılda bir değişiyor. Fulya Öztürk, SOLOTÜRK'ÜN birinci pilotu bin aşı Murat Bakıcı ile konuştu. İşte Binbaşı Bakıcı'nın Öztürk'e anlattıkları:

COŞKUYU HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ

Burada olmaktan, bayramı burada kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 18:00'da Yenikapı Meydanı'nda güzel bir gösteriyi hafızalara kazıyacağız. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Bu coşkuyu halkımızla paylaşacağız.

Yerde de özel bir program olacak. İstanbul Valiliği organize ediyor. Mikrofonda Alper Şen olacak. Ben de gökyüzünde olacağım. 27 dakika sürecek gösterimiz, bu da dünyada tek. Genelde 12-13 dakika oluyor gösteriler. Bu da Türk milletinin yetisi.

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Bunun sorumluluğu çok yüksek. Türk milletini temsil ediyoruz. Bunun maneviyatı omuzlarımızda. Ayrıca dünyanın her yerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ediyoruz. biz ayrıca savaş pilotuyuz. Bütün harekatlara katılıyoruz. Bizim gösterilerimizin sert geçmesi de buradan geliyor. Savaşçı ruhumuzu ortaya koyuyor. Biz tek uçak performans sergiliyoruz. Bu performansı Türk milletinin gücü olarak sunuyoruz.

2005 yılında harp okulundan mezun oldum. Eğitimi tamamlayarak f16 pilotu oldum. Bir aşkla başladık bu işe. 4000 saatin üzerinde uçuşum var f16 ile. 18 senedir gökyüzünde uçuyorum ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyorum. Bu gururum en üst düzeye çıkmış oldu.

TİTİZ BİR ELEME SÜRECİ İLE SEÇİLİYORLAR

Uçuş hayatınızda kaza kırım ve disiplinsizlik yapmamanız lazım. Havacılıkta kurallar kanla yazılıyor. Solotürk pilotu olmak için belli bir uçuş saatine olmanız lazım. Belli kriterleri sağlayanlar başvuruyor ve hava kuvvetleri komutanımız seçiyor. Bir ruh oluşturarak bayrağımızı dünyanın her yerinde temsil ediyoruz.

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Yurt dışındaki gösterilerde çok güzel tepkiler alıyoruz. Sektördeki pilotlardan da bu tepkileri almak bizi gururlandırıyor. Bazı manevralar bizim adımızla anılıyor. Dünyada hiçbir tim bunu yapmıyor.

Havacılık çok büyük bir dünya. Genç arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz. İstikbal göklerdedir.

Havacılık kurallar zinciri. 2 saat önce brifinge giriyoruz. Tehditleri değerlendiriyoruz.. Ağır şeyler yemiyoruz. Protein ağırlıklı besinler tercih ediyoruz. Biz düz uçmuyoruz hiç. Fizyolojimiz etkilenmesin diye yediklerimize dikkat ediyoruz. Gazlı içecekler almıyoruz. İnince çok terlemiş olarak içiyoruz.

YENİKAPI'DAKİ PROGRAM

18:00'da halkımızı bekliyoruz. 1 Eylül'de havacılık müzemizde imza ve söyleşi olacak. Orada havacılığın en eski zamanlarından şimdiki gelişine dair sohbetler edeceğiz. 16.00'da orada olacağız.

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