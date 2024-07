Söke kağıt fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

Söke'de bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında her geçen saat facianın boyutu artıyor. İlk gün kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden kontrolden çıkan alevler fabrikanın her yerini sardı. Rüzgarın etkisi ile yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan yangını söndürmek için ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerin mücadelesi devam ederken giderek şiddetini arttıran yangında maddi hasarın da oldukça büyük olduğu öğrenildi. Bu arada Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar yangının kendi iş yerlerine sıçramaması için sürekli fabrikaların çatılarına su sıkarak tedbir almaya çalışıyor.



Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikasında 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangın halen devam ediyor. Atık kağıtların depolandığı açık alanda başlayan yangın bugün çıkan hortumla ikinci depolama alanına sıçradı. Gündüzleri karadan ve havadan devam eden söndürme çalışmaları gece kara araçları ile sürdürülüyor. İtfaiye ekiplerinin su sıktığı yangın bölesinde iş makineleri ise hammadde olarak kullanılan atık kağıtları alevlerden uzaklaştırmaya çalışıyor. Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün söndürme ekipleri ile Aydın'daki çeşitli resmi kurumların ve özel firmaların tanker ve iş makinelerinin yanı sıra söndürme çalışmalarına destek vermek içim 23 ilden gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumların görev yaptığı yangın bölgesinde şu an itibariyle 54 iş makinası, 80 itfaiye ve arazöz ile 290 personelin alevlerle mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

