İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaraereğlisi (Tekirdağ) olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11:36'da meydana gelen depremin derinliği 18 km olarak ölçüldü.

İLK DEĞERLENDİRME: BU NORMAL

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal 3.7'lik depremi değerlendirdi. Palpal, "23 Nisan 6,2'lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu normal artçıların 1-2 ay devam edebileceğini konuşuyoruz. Yüzlerce oldu, bir süre de olmaya devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir. Zaman içinde büyüklüğü azalır, seyrekleşir ve 1-2 ay içinde sönümlenir. Ancak arada bir 4-5, 3-4 arası olabilir. Daha çok küçük mikro depremler ölçeğine düşerek bir süre sonra sönümlenecek. Tabi başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece." dedi.

'İSTANBUL İÇİN DEPREM TEHLİKESİ GEÇTİ DEMEK DOĞRU DEĞİL'

Pampal , "Kırılan kısım orta Marmara'nın batı kesiminde. Kırılma doğuya doğru devam ediyor. Bir önceki tarihsel dönemde 1776'da iki yıkıcı deprem üreten bir fay. 23 Nisan'daki 6.2'lik ana şoku bunlardan biri olarak değerlendirebiliyorum. İkincisinin de ne zaman olacağını bilemediğimizi vurgulamak istiyorum. Biraz daha büyük 6.5-7 arası, 7'e yakın büyüklükte deprem üretecek uzunlukta kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana göre doğru değil." ifadelerini kullandı.