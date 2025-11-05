Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu! Otomobillere binlerce liralık zarar verdiler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.11.2025 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Divriği'de başıboş sokak köpekleri, park halindeki otomobilin tamponunu parçaladı, 108 bin TL'lik hasar oluşan otomobil sahibi ilçe belediyesinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre TOKİ konutlarında ikamet eden bir kamu görevlisi, otomobilini site önüne park etti. Sabah aracına binmek isteyen vatandaş, kötü bir sürprizle karşılaştı. Otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını gördü. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise akıl almaz gerçekle yüzleşti. Aracının sokak köpekleri tarafından parçalandığını tespit etti.

Otomobil sahibi belediyeden şikâyetçi oldu
Gece saatlerinde site etrafında dolaşan 4 başıboş köpeğin otomobiline zarar verdiğini gören kişi, o anları kayıt altına aldı. Başıboş sokak köpeklerinin otomobile 108 bin TL'lik zarara neden olduğunu öğrenen vatandaş, Divriği Belediyesi'nden şikayetçi oldu.

Öte yandan aynı başıboş köpeklerin farklı bir otomobile daha zarar verdiği iddia edildi.

