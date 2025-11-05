Fırınlara ani denetim! Eksik ve kusura göz açtırmadılar

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolleri gerçekleştirdi. İşletmeleri hem fiziki hem de ruhsat yönünden inceleyen ekipler, ekmeklerin gramajlarını da titizlikle ölçtü.

Denetimler sonucunda eksik veya kusurlu bulunan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, kurallara uygun faaliyet gösteren fırınlara da teşekkür edildi. Zabıta müdürlüğü, söz konusu denetimleri belirli periyotlarda yapmaya devam edeceği öğrenildi.