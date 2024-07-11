Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinde sona gelindi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarına ilişkin bir süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun çeşitli kesimlerinden bilgi almak suretiyle hazırladığı raporu önce TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci’ye, ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e ve son olarak da bu hafta yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmuştu.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sorunun kalıcı bir çözüme ulaşmasını önemseyen AK Parti grubu, çalışmalarına süratle devam ediyor. Konuyla ilgili her kesimden fikir alan Yenişehirlioğlu, bugün de TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerini ziyaret ederek, kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu, çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini söyledi.

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