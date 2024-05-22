Sokak hayvanları uyutulacak mı, sokak köpekleri yasası maddeler neler? Sokak hayvanları kanunu ne zaman çıkacak? Sokak hayvanları İngiltere modeli

Başıboş sokak köpekleri konusu ile ilgili AK Parti çalışmalara başlandı. AK Parti'nin sunduğu düzenlemede, hayvan hakları yasa teklifi kapsamında sahiplenilmeyen hayvanın iğne ile uyutulması yani yaşamına son verilmesi formülü konuşuluyor. Bu yöntemin İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulandığı biliniyor.

Sokak köpekleri uyutulacak mı?

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi taslağında, tartışmalı bir konu olan "uyutma" maddesi de yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre, partinin uzmanları, İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan "uyutma" yöntemini inceliyor. AK Partili yetkililer, eğer böyle bir düzenlemeye gidilirse, her belediyenin barınaklarında bulunan köpeklerin fotoğraflarını çekerek bir internet sitesi kuracağını ve bu sitede sahiplendirme ilanları yayınlayacağını belirtiyor.

Bu ilanda yer alan ve 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler, enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerin ardından, boşalan barınaklara yeni hayvanlar alınacak. Planlanan düzenlemede kent ve kırsal ayrımı yapılmayacak.

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