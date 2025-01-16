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Soğuksu Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde doğal güzellikleri ile hayran bırakan Soğuksu Milli Parkı'nda sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

16.01.2025 - 17:02 | | İHA
Soğuksu Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler!

Ankara'nın önde gelen gezi alanlarından Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda sis etkili oldu.

Soğuksu Milli Parkında kartpostallık görüntüler

Ankaralıların yürüyüş ve piknik için tercih ettiği milli parkta çam ormanının üzerine çöken sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Soğuksu Milli Parkında kartpostallık görüntüler

Manzara dron ile havadan da görüntülendi.

Soğuksu Milli Parkında kartpostallık görüntüler

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