Soğuksu Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler!

Ankara'nın önde gelen gezi alanlarından Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda sis etkili oldu.

Ankaralıların yürüyüş ve piknik için tercih ettiği milli parkta çam ormanının üzerine çöken sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Manzara dron ile havadan da görüntülendi.