Soba yakmak isterken eteği tutuşan alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti

Yeniköy köyünde yalnız yaşayan M.I'nın evinin koridorunda yandığını gören bir kişi durumu muhtara bildirdi.

Muhtar ve köylüler, kadının üzerine su dökerek yangını söndürdü.

İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının, yatak odasında bulunan sobayı yaktığı sırada eteğinin tutuşması sonucu yandığı değerlendiriliyor.