SMA hastası Doruk'un kampanyası tamamlandı, tedavi için Dubai'ye gidecek

Çiğli ilçesinde yaşayan Arzu Ergün'ün oğlu Doruk Çukurcu'ya 1 yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Doruk için 18 ay önce valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Sosyal medya hesabında canlı yayınlar açıp takipçilerinden, kendisine destek isteyen Doruk'un kampanyası tamamlandı. Doruk, şimdi tedavisi için Dubai'ye gitmeye hazırlanıyor.

Eşinden boşandıktan sonra Doruk'a tek başına bakmaya başladığını belirten Arzu Ergün, "Doruk'a SMA Tip 2 teşhisi 1 yaşında konuldu. 2,5 yaşına kadar hiçbir ilaç kullanmadı. Doktorlar artık bana 'Götür eve bir tedavisi yok' dediler. Daha sonra 'Spinraza' isimli ilaç çıktı. 3,5 yaşında bu ilacı almaya başladı. 16 doz Spinraza aldık. Hastalığı biraz yavaşladı. Gen tedavisi çıktığında bir kriteri vardı ve Doruk buna uymuyordu. Sonra Dubai'de bu tedavinin 21 kiloya kadar verilebileceğini duyduk. Ondan sonra kampanya başlattık. Doruk şu an 18 kiloda. Pek ümidimiz yoktu. 'Bu kadar para nasıl toplanacak' diye düşündük. Kampanyaya başladığımızda çok ümitli değildik. Süreç ilerledikçe gönüllülerimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Kampanyayı yürüttüler. Herkes çevresine anlattı. 18 ay sürdü kampanyamız ve bitti" diye konuştu.

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'YAYINLARDA DERDİNİ ANLATTI'

11 Mayıs'ta 10'uncu yaş gününü kutlayacak olan Doruk'un tedavisinde gerekli olan bedelin toplanıp, kampanyanın 19 Mart'ta yüzde 100'e ulaştığını belirten Ergün, "Bayram tatili sonrası Valilik hastaneye ödeme yaparak süreci başlatacağını duyurdu" dedi.

Kısa süre sonra tedaviye Dubai'ye gidecekleri için Doruk'un hasta olmaması gerektiğini belirten Arzu Ergün, şunları söyledi:

"Bu nedenle daha dikkatli davranıyoruz. Korkudan dışarı bile çıkmıyoruz. Kampanyayı başlattığımızda Doruk daha iyi durumdaydı. Her geçen gün, boyu uzadıkça skolyozu arttı, solunumu yavaşladı. Çünkü SMA ilerleyici bir hastalık. Skolyoz ameliyatı olması gerekiyor. Doktorlar ilacını aldıktan sonra ameliyat olmasını öneriyor. Kalça çıkığı var. Kilosu zayıf olduğu için şu an ameliyat önerilmiyor. Tedaviden sonra sırayla hepsi yapılacak. Fizik tedaviye devam etmesi önemli. Zolgensma gen tedavisi ile iş bitmeyecek. Ameliyatları var. Bundan sonraki süreç de zor ama umarım başarırız. Doruk'u gönüllüleri çok sahiplendi. Kendi evlatları gibi hiç bırakmadılar. Kampanya sürecinde büyük bağışçılarımız olmadı. Ama gönüllülerimiz çevresine duyurarak, onu sahiplenerek kampanyayı bitirmiş oldu. Doruk, kendi de emek verdi. Yayınlarda kendi derdini anlattı. 'Kampanyayı kendisi bitirdi' diyebiliriz."

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'BALON UÇURACAĞIZ

Tedavisi için gereken paranın toplanması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Doruk Çukurcu da kampanya sürecinde herkesten kendisine destek olmalarını istediğini belirterek, "Sonunda bitti. Çok sevindim. Şimdi balon uçurması yapacağız. Bütün gönüllülere teşekkür ederim. Hepsi beni çok seviyor" diye konuştu.

KUZENİ BİLEKLİK SATARAK KAMPANYAYA DESTEK OLDU

Doruk'un kampanya sürecini destekleyen en küçük gönüllülerinden olan Kanuni İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Kumsal Atmaca (9) da "Doruk da benimle okula gelsin, koşsun, birlikte oynayalım istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Onun kampanyası bitti. Ben de kampanyası devam ederken, destek olmak için, Doruk için bileklik yapıp sattım. Çok da alan oldu. İyi ki varsınız, iyi ki Doruk'un gönüllüsüsünüz. İyi ki Doruk'un kuzeniyim. Onu çok seviyorum" dedi. (DHA)