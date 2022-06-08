SMA hastası Alp bebek, tedavi için Dubai'ye uğurlandı

Mustafa ve Sevilay Keskin çiftinin SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden bebekleri Alp için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada 2,5 aylık sürede 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Tedavi için istenen paranın toplanmasının ardından Alp için Kadeş Barış Meydanı'nda uğurlama programı yapıldı. Alp ve ailesi, Çorum Belediyesi'nin nostaljik klasik makam aracı ile meydana geldi.

Mehter takımı gösteri sundu, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Müzisyen Oğuzhan Cevizci de konser verdi. Burada konuşan Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Alp yaşasın, diye bütün iyiler el ele verdi ve Rabbim'e şükrediyorum. Nihayetinde Alp'imiz bağış kampanyasını tamamladı. Güle güle git, güle güle gel Alp'imiz" dedi.

'YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETTİNİZ'

Keskin çifti ise Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile destek veren herkese teşekkür etti. Gözyaşı dökerek konuşan anne Sevilay Keskin, "Hepiniz ağabey, abla, kardeş, yoldaş olup, yükümüzü hafiflettiniz. Önce valimiz evrak sürecini hızlandırdı. Sonra belediye başkanımız bize kapılarını sonuna kadar açtı. Oğlumun elini sımsıkı tuttu ve bırakmadı. Rabbim herkesten kat kat razı olsun, Alp doğduğunda evimiz neşelendi. Anne olmak cennetin diğer ismiydi, benim meleğimin adı Alp'ti. Alp ise mucizenin diğer ismiydi. Sizler Alp'in mucizelerindeki en büyük hazinelersiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Minik Alp, ailesi ile birlikte yine makam aracına bindirilerek alkışlar eşliğinde tedavi için Dubai'ye uğurlandı.