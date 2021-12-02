GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
HaberlerGündem Haberleri SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
ABONE OL

SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak

SMA Bilim Kurulu saat 15.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

02.12.2021 - 14:55 |
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak

Toplantıda SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak.

Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de toplam SMA hastası sayısı 2 bine ulaştı. Hastaların büyük kısmını bebek ve çocuklar oluşturuyor.

SMA Hastalığı Nedir?

Spinal müsküler atrofi, kısaca SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır. SMA hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. SMA hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır.

SMA hastalığı, kas distrofisi adı verilen ve giderek artan güçsüzlük ile kas kütlesi kaybı semptomları ile tanımlanan bir grup hastalığıdır. Kas distrofisi vakalarının bir çoğunda, mutasyona uğramış anormal genler sağlıklı kas oluşturmak için gerekli proteinlerin üretimine müdahale eder.

Vücutta kasları kontrol eden sinir hücrelerinin büyük bir kısmı omuriliktedir. SMA sürecinde vücuttaki kaslar sinir sisteminden gelen sinyalleri alamaz, tepkisiz kalır. Kaslar sinir hücreleri tarafından düzenli olarak uyarılmadıklarında atrofiye uğrar yani küçülmeye başlarlar.

SMA hastalığı sürecinde omurilikte motor nöronlar olarak adlandırılan sinir hücrelerinde kayıplar gözlenir. SMA hastalığında vücudun merkezine daha yakın olan kaslar, yani proksimal kaslar, genellikle merkezden daha uzak olan kaslardan yani distal kaslardan daha fazla etkilenir.

GÜNCEL HABERLER

Bakanlıktan son dakika kararı! Tüm çiftleri ilgilendiriyor! Artık zorunlu oldu, tamamen ücretsiz...

Bakanlıktan son dakika kararı! Tüm çiftleri ilgilendiriyor! Artık zorunlu oldu, tamamen ücretsiz...

Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa günü rekor seviyede kapattı

1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlıktan son dakika kararı! Tüm çiftleri ilgilendiriyor! Artık zorunlu oldu, tamamen ücretsiz...

Bakanlıktan son dakika kararı! Tüm çiftleri ilgilendiriyor! Artık zorunlu oldu, tamamen ücretsiz...

Sıradaki Haber
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa günü rekor seviyede kapattı

Sıradaki Haber
Aşı karşıtıydı! Ünlü vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtıydı! Ünlü vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti

Sıradaki Haber
Aynı sektörde çalışma yasağı var mı? Mahkemeden rekabet yasağına ilişkin önemli karar!

Aynı sektörde çalışma yasağı var mı? Mahkemeden rekabet yasağına ilişkin önemli karar!

Sıradaki Haber