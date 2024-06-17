Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

CHP heyeti AK Parti'ye, AK Parti heyeti de CHP genel merkezine bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. MHP de, DSP heyetini kabul etti. Sırada AK Parti, CHP ve Yeniden Refah var. Son olarak AK Parti heyeti de MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AK Parti'ye yapılacak bayramlaşma ziyaretlerini CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şu sözlerle anlattı:

AK Parti'yi ilk ziyaret edecek olan parti CHP olacak. Ardından MHP ağırlanacak. 8 parti ile bayramlaşılacak. Karşılama heyetine Belgin Uygur başkanlık ediyor. AK Parti'yi CHP, MHP, HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ziyaret edecek. Öğle saatlerinde bayramlaşma son bulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hem CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak bayramlaştı. Bugün de heyetler bayramlaşacak. Beklentimiz yeni anayasa ve ekonomi alanındaki gelişmeler.

CNN TÜRK Paşa Alyurt ise CHP'deki bayramlaşma programını anlattı:

Kabul heyetinde Deniz Yücel ve Çiğdem Gegeoğlu, Yusuf Baştuğ yer alacak. İlk ziyaret AK Parti tarafından gerçekleşecek. Ardından DSP, Vatan, DEM, İYİ, BBP, Demokrat Parti CHP'ye bayramlaşma ziyareti gerçekleştirecek.

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AK PARTİ'NİN CHP ZİYARETİ

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı. İki heyet arasında gerçekleştirilen görüşmede dostluğun, birliğin ve beraberlik duygusunun pekişmesi için temennilerde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI İÇİN HEP BERABER ÇALIŞABİLMELİYİZ"

Burada konuşan AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, Türkiye’nin güçlenmesi ve büyümesi gereken bir ülke olduğunu dile getirerek, “Türkiye, üzerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik ve beraberlikle aşabiliriz. Birbirimizden farklı düşünceler olması normal. Değişik siyasi partilerin değişik siyasi argümanlar üretmesi çok normal. Bunu doğru karşılamak lazım. Ülke meselesi olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz ve Türkiye’nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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"SİYASİ PARTİLERİN FARKLILIĞI BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİR"

Son dönemde vatandaşların bayramı bayram gibi yaşayamadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ise emekli bir çiftin, işçinin ve emekçinin refaha ulaşabildiği bir sistem için hep beraber çalışılması gerekliliğine dikkati çekti. Yücel, “Siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda farklı yöntemleri olabilir, bu farklılık bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi ve güzel şeyler ortaya çıkar” dedi.

"DİYALOG SÜRECİ BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KIYMETLİ"

Yücel, 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan normalleşme ve diyalog sürecinin partisi açısından kıymetli olduğunun altını çizerek, “31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Doğruya doğru, iyiye iyi ve yanlışa yanlış diyerek, bir ortak akılla ülkemizin hak ettiği iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Bu diyalog ve iletişim çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bunun sürmesi hem milletimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

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"TÜRKİYE'NİN BAŞARI HİKAYESİNİ YAZABİLMEMİZ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEMİZ LAZIM"

Yücel’in sözleri üzerine Sert, dünyada yaşanan yangın, sel, felaket ve devletlerarası coğrafyalardaki savaşlar sonucunda Türkiye ve dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğini ve bu durumların dünyadaki ekonomik ve siyasi dengeleri bozduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin başarı hikayesini yazabilmemiz lazım. Devletler, ekonomi ile büyür siyasetle yönetilir. Biz hem siyaseti hem de ekonomiyi planlı bir şekilde olumlu bir noktaya götürmek zorumdayız. Yerel yönetimlerde büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Ülkede merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı bir şekilde götürebilmesi, ülkenin gelecekteki birtakım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Bu sürecin böyle devam etmesini ve bu süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir. Hepimiz üzerimize düşeni bu noktada pozisyon alıp olumlu havayı oluşturacak çalışmaları yürütmemiz lazım” açıklamalarında bulundu.

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Bunun üzerine Yücel ise, son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin geçmişteki işlevini kaybettiğini belirterek, birtakım iyi niyetli çabaların olduğunu ancak denge denetim mekanizmasının iyileştirilmesi ile yaşanan sorunların çözülebileceğini sözlerine ekledi.