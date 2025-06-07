Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyareti! MHP ve DEM Parti'den terörsüz Türkiye vurgusu!

Siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı'nın 2. gününde karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunuyor.

AK PARTİ HEYETİ, MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti heyeti, MHP’yi ziyaret etti.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’nun bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

MHP İLE DEM PARTİ ARASINDA BAYRAMLAŞMA

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner’in bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

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Bayramlaşma programı kapsamında, MHP heyeti de DEM Parti’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal’ın bulunduğu konuk heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan ile bayramlaştı.

MHP heyetinden yapılan açıklamada, "Liderliğin en temel özelliklerinden biri kararlı ve tutarlı olmasıdır. O zaman ne söylediyse, tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda, bu işin MHP ile yapılması mümkün değil. Sizler de önemli destekler verdiniz" denildi.

DEM Parti heyetinden yapılan açıklamada ise, "Barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin komisyon konusundaki çıkışı da çok değerliydi. Biz bu sürecin barışa demokrasiye evrilmesini ümit ediyoruz. DEM Parti olarak bunun mücadelesini yürütmeye devam ediyoruz. DEM Parti olarak bayramınızı kutluyoruz" dedi.

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İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE SİYASİ PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, İYİ Parti’yi ziyaret etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BBP Genel Sekreter Yardımcısı M. Sadık Yılmaz ve BBP MKYK Üyesi Hatice Açıl Akan’nın bulunduğu konuk heyet, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş , Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kandemir'den oluşan İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

ANAHTAR PARTİ'DEN İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Bayramlaşma programı kapsamında, Anahtar Parti heyeti, İYİ Parti’yi ziyaret etti.

Anahtar Parti Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Beril Gümüş, Anahtar Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıoğlu ve Anahtar Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreteri Sedef Engür’ün bulunduğu konuk heyet, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İYİ Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kandemir'den oluşan İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

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DSP, MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. DSP Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ve Turgay Akbaba ile Parti Meclisi Üyesi Gültekin Karagüzel’den oluşan konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet ile bayramlaştı.