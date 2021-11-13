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Sivas'ta terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak bulundu. Sığınakta çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

13.11.2021 - 20:09 | | DHA
Sivas'ta terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi kırsalında yaptıkları arama- tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/KCK örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen 4 sığınak ve depo tespit etti. Yapılan incelemelerde sığınaklardan birinde patlayıcı madde ile çeşitli örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri ise İmranlı Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla imha edildi.

Sivasta terör örgütü PKKya darbe Hepsi ele geçirildi

 

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