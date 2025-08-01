Sivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş

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Kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan ce sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü'nde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Son günlerde gölde yaşamaya başlayan flamingolar ile ün salan göl, bu kez balık ölümleri ile gündeme geldi. Su seviyesinin gözle görülür oranda çekildiği gölde ölen balıklar, kıyıya vurdu.

Bir dönem av tutkunlarını ağırlayan gölde yaşanan balık ölümleri sonrası çevreye kötü koku yayıldı. Balıkların ölüm sebebi henüz bilinmezken suların çekildiği göl, dron ile görüntülendi.



"Gördüğüm manzara şoke edici"

Ailesi ile birlikte gölü gezmeye gittiğini ifade eden Murat Toprak, "Yaklaşık 15 gün önce buraya geldiğimde su seviyesi kıyıya yakındı. Şu anda su seviyesi bayağı çekilmiş ve balık ölümleri hat safhada. Çocuklarımla flamingolara bakmaya geldik ama maalesef durum içler acısı.

Oğlum ‘Baba balıklar ölmüş' dedi. Ben pek inanmadım ama gördüğüm manzara şoke edici. Kıyı boyunca ölü balıklar var. Maalesef durum içler acısı" dedi.