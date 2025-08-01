GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş

Sivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş

01.08.2025 - 07:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde yaşanan balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendirdi.

Haberin Devamı

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan ce sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü'nde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

İLGİLİ HABER

Bursa'da alarma geçildi! Tüm camilerden ezan sonrası okundu
Bursa'da alarma geçildi! Tüm camilerden ezan sonrası okundu

Son günlerde gölde yaşamaya başlayan flamingolar ile ün salan göl, bu kez balık ölümleri ile gündeme geldi. Su seviyesinin gözle görülür oranda çekildiği gölde ölen balıklar, kıyıya vurdu.

Sivasta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş

Bir dönem av tutkunlarını ağırlayan gölde yaşanan balık ölümleri sonrası çevreye kötü koku yayıldı. Balıkların ölüm sebebi henüz bilinmezken suların çekildiği göl, dron ile görüntülendi.

"Gördüğüm manzara şoke edici"

Ailesi ile birlikte gölü gezmeye gittiğini ifade eden Murat Toprak, "Yaklaşık 15 gün önce buraya geldiğimde su seviyesi kıyıya yakındı. Şu anda su seviyesi bayağı çekilmiş ve balık ölümleri hat safhada. Çocuklarımla flamingolara bakmaya geldik ama maalesef durum içler acısı.

Sivasta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş

Oğlum ‘Baba balıklar ölmüş' dedi. Ben pek inanmadım ama gördüğüm manzara şoke edici. Kıyı boyunca ölü balıklar var. Maalesef durum içler acısı" dedi.

Güncel Haberler

Elazığ'da 6 yıl önce başladı! ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri satın almak için kapıda bekliyor
#Gündem

Elazığ'da 6 yıl önce başladı! ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri satın almak için kapıda bekliyor

Adana'ya rakip olacak! Malatya'da hasatta üretim patladı, günde tonlarca toplanıyor: Kilosu 3 TL
#Gündem

Adana'ya rakip olacak! Malatya'da hasatta üretim patladı, günde tonlarca toplanıyor: Kilosu 3 TL

Sivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş
#Gündem

Sivas'ta tedirgin eden olay: Maalesef durum içler acısı, yüzlercesi ölmüş