Sivas'ta otelde patlama: 4 yaralı var

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin alt katında kadın kayak sporcularının dinlenme odasında, nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada, antrenörler Kibar Genç, Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı.

Kibar Genç'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yıldızdağı'ndaki patlama sonrası Sivas Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Yıldızhan Otel'in alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.