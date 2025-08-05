GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'ta korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

05.08.2025 - 09:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA - İHA

ABONE OL

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivasta korkunç kaza İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

 

Güncel Haberler

Türkiye'nin 12. büyük gölü Eber, adım adım yok oluyor! Korkutan uyarı: '2,5-3 yıl içinde tamamen kuruyabilir!'
#Gündem

Türkiye'nin 12. büyük gölü Eber, adım adım yok oluyor! Korkutan uyarı: '2,5-3 yıl içinde tamamen kuruyabilir!'

Ümraniye'de aynı esnafa dakikalar içerisinde çifte hırsızlık! Hırsızların peşinden koşarken telefonu da çalındı
#Gündem

Ümraniye'de aynı esnafa dakikalar içerisinde çifte hırsızlık! Hırsızların peşinden koşarken telefonu da çalındı

Burhaniyelilere güzel haber: Tamamen ücretsiz! Yaş sınırı yok, herkes katılabiliyor
#Gündem

Burhaniyelilere güzel haber: Tamamen ücretsiz! Yaş sınırı yok, herkes katılabiliyor