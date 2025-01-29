Sivas'ta cenaze törenine katılan kadın 'hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Olay, geçtiğimiz aylarda Ece Mahallesi Acemler Sokak’ta meydana gelmişti. Psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen (82) yaşındaki emekli öğretmen Vahdettin Olcayto, kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırımı göğsünden, baba Nureddin Yıldırım’ı ise karnından yaralamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasin Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Vahdettin Olcayto ise tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise zanlı Olcayto, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emekli öğretmenin cenaze namazına Olcayto’nun öldürdüğü Yasin Yıldırım’ın yengesi Merve Yıldırım’da katıldı. Cenaze hocasının ‘Hakkınızı helal ediyor musunuz sorusuna yenge Yıldırım,’ Kayınım Yasin Yıldırım’ın katiline hakkımı helal etmiyorum’ diyerek haykırdı. O anlar cep telefonuna yansıyarak sosyal medyada yayıldı.

“BİZ BUNUN PLANLI BİR CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Cinayetin planlı yapıldığını düşündüğünü söyleyen Yıldırım, “Olay meydana gelmeden 2 gün önce katil kayınımın çalıştığı iş yerine gitmiş, bir bardak çayını içmiş, sohbet etmişler ve hayvanlar için ona verdiği mamaları bir yere bırakmasını istemiş, kayınım da almamış. Kayınvalidem de kayanımdan o adamdan uzak durmasını istediğini dile getirmiş. Çünkü mahallede adamla görüşen hiç kimse yok. Aralarında hiçbir şekilde husumet yoktu. Biz bunun planlı bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Eğer kayınım o mamaları alsaydı ve adamın dediği yere götürseydi ve orada onun canına kıysaydı biz belki de kayınımın cesedini arıyor olacaktık ”dedi.

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“4 KİŞİYİ ÖLDÜRECEKTİM BİRİNİ ÖLDÜREBİLDİM”

Olay günüde yaşananları anlatan Yıldırım, “Medyada ve sosyal medyaya yansıtıldığı gibi asla bir kedi tartışması değildir. Olay günü sabah sekiz buçuk civarı katil bahçeye çıkıyor korkulukların arasından ellerini koyup gizlice bizim evimizi izliyor. Kayınımın sabahları çöp atma saati bellidir. Katilin bir yıla yakındır kayınımı takip ettiğinin de farkındayız. Kayınım çöp atmaya çıkıyor ve çöpü atıp geri döndüğü esnada katil kayınıma sesleniyor ve kayınım arkasına döndüğünde onun olduğunu fark edince direkt kendisini korumak için apartmana kaçıyor.

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Katil, apartmanda ikinci kata kadar silahla kayınımı kovalıyor. Ardından kayınımı vuruyor ve aşağı doğru kaçıyor. Kayınım da kayınpederime sesleniyor ve kayınpederim hemen kapıyı açıyor. Katil de tekrardan içeri giriyor ve kayınpederimi görünce bir kurşunda ona sıkıyor ve tekrar kaçıyor. Eldivenlerini çıkartıp atıyor, daha sonra mahallenin kasabına gidip 4 kişiyi öldürecektim birini öldürebildim’ demiş. Bunu duyunca aile üyelerinin fevri döndü. Ben yine söylüyorum, hakkım zehir zıkkım olsun” dedi.