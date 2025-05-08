Sivas'ta boğazları kesilerek katledilen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Cenaze törenine, Şimşek kardeşlerin ailesinin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kurum müdürleri, Melisa Şimşek'in okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende anne Ayşegül Şimşek'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

"HAYALLERİ OLAN BİR İNSANDI"

Kongre Lisesi 10. sınıf öğrencisi Melisa Şimşek'in sınıf arkadaşı Esmanur Tirit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şimşek ile ortaokuldan beri arkadaş olduğunu söyledi.

Şimşek'in hayalleri olduğunu belirten Tirit, "Çok hayalleri olan bir kızdı, kimseye zararı yoktu. Pırıl pırıl bir kızdı." dedi.

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Tirit, sınıf arkadaşının aynı zamanda milli kayakçı olduğunu anımsatarak, şunları anlattı:

"Derslerinde de çok başarılıydı, yazık oldu, bütün okul olarak çok üzgünüz. En son bu olay yaşanmadan önceki gün gördüm. Yıkıldık, çok kötüydü. Bir insanın böyle bir duyguyu yaşaması çok kötü. Umarım artık böyle şeyler son bulur, bunlara bir 'dur' demek için neyi bekliyoruz bilmiyorum. Çok kötü hissettik, inanamadık yani böyle bir olayın yaşanmasına. Dün gördüğümüz insanın böyle bir haberini almak çok kötü. Kelimeler yetmez bunu anlatmaya."

"YURT DIŞINA GİTME HAYALİ VARDI"

Umutcan Şimşek'in Almanca kursundan arkadaşı Samet Zeytin ise olayın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Şimşek ile Almanya'ya gitme süreçlerinin olduğunu anlatan Zeytin, "İstanbul'da beraber sınava girdik, sertifikalarımızı aldık. Umutcan, Alman Ticaret Odasına başvuru yaptı. Daha önce çocukluğunda İsviçre'de yaşamış." dedi.

Umutcan'ın zaman zaman garsonluk yaptığını, son dönemlerde fabrikada vardiyalı çalıştığını dile getiren Zeytin, "Gerçekten çok başarılı, çok temiz, çok güler yüzlüydü. Allah rahmet eylesin, yurt dışı planları vardı, çok güzel kariyer planları vardı. Nasip olmadı. Çok eğlenceli, çok sempatikti." diye konuştu.

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ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Ankara'da yakalanan zanlı Hüseyin S'nin (34), Umutcan ve Melisa Şimşek'in yaklaşık 5 yıldır kayıp olan babaları Uğur Şimşek ile kaybolmadan önce en son görüşen kişi olduğu öğrenildi. Uğur Şimşek'e 500 bin liralık sahte senet imzalattırdığı iddia edilen zanlının, cinayeti de bu nedenle işlediği değerlendiriliyor.

Bu arada, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin cinayeti işledikten sonra elinde bir poşetle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Hüseyin S'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

OLAY

Sivas'ta önceki gün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

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Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

ZANLI 25 SAATLİK KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİYLE YAKALANMIŞTI

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti.