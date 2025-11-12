GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas Suşehri’nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Sivas Suşehri’nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas Suşehri’nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

12.11.2025 - 20:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİVAS (İHA)

Sivas Suşehri’nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Suşehri ilçesi Kekeç köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Kayışoğlu (56) idaresindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil ile M.T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus Kayışoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, M.T. ile A.T. yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncel Haberler

Edirne'de fabrikada yangın! İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale
#Gündem

Edirne'de fabrikada yangın! İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Taklit ve tağşiş ürünlerden köfte ürettiler! Vatandaşa yedirecekken suçüstü yakalandılar
#Gündem

Taklit ve tağşiş ürünlerden köfte ürettiler! Vatandaşa yedirecekken suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı
#Gündem

Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı