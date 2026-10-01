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Şişli'de sokağı birbirine kattı: Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

01.10.2026 - 07:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Şişli'de sokağı birbirine kattı: Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis ekiplerinin denetiminden kaçan sürücü, kullandığı araçla Şişli'de park halinde araçlara çarparak kaçtı.

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Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi’nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.’nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

 Şişlide sokağı birbirine kattı: Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

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