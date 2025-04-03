GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞişli’de eğlence mekanında silahlar konuştu! Yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri Şişli’de eğlence mekanında silahlar konuştu! Yaralılar var

Şişli’de eğlence mekanında silahlar konuştu! Yaralılar var

03.04.2025 - 06:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şişli’de eğlence mekanında silahlar konuştu! Yaralılar var

Şişli’de bir eğlence mekanında çıkan kavga dışarıya taştı. Silahların konuştuğu kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mekan içinde başlayan kavga dışarıya taşınca araçlarında bulunan silahları alan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda merminin ateşlendiği çatışmada 2 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılardan biri taksi ile bir diğeri ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel Haberler

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri bugün başlıyor
#Çalışma Hayatı

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri bugün başlıyor

Polis mesajı bu kez sahneden verdi! Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı
#Gündem

Polis mesajı bu kez sahneden verdi! Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı

Türkiye'nin unuttuğunu o yaşatmaya çalışıyor! 82 yaşındaki bir tek o kaldı
#Gündem

Türkiye'nin unuttuğunu o yaşatmaya çalışıyor! 82 yaşındaki bir tek o kaldı