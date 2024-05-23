Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!
İstanbul'da Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmadığını açıklayan Metro İstanbul, " Yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır" dedi.
23.05.2024 - 17:44 | | DHA
İstanbyul'da Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Metro İstanbul, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmadığını açıkladı.
SEFERLER YAPILAMIYOR
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.
Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.