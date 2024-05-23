GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!

İstanbul'da Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmadığını açıklayan Metro İstanbul, " Yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır" dedi.

23.05.2024 - 17:44 | | DHA
Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!

 

İstanbyul'da Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Metro İstanbul, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmadığını açıkladı.

SEFERLER YAPILAMIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.

Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

GÜNCEL HABERLER

ÇAYKUR'dan yaş çay alım fiyatı açıklaması!

ÇAYKUR'dan yaş çay alım fiyatı açıklaması!
Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!
Ölü ele geçirilen terörist, şehit savcının katili çıktı

Ölü ele geçirilen terörist, şehit savcının katili çıktı