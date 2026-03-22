Sis İstanbul’u sardı: Boğaz adeta kayboldu

İstanbul’da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. Hafif yağışla birlikte görülen sis, özellikle Boğaz çevresinde ve bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binalar adeta sis tabakası içinde kayboldu. İstanbul Boğazı’nda da görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı; Üsküdar’daki Kız Kulesi sis nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi. Feribotlar ve motorlar da sis tabakası arasında ilerledi.

Sarıyer ve Bağcılar’da ise otoyolda sürücüler sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin düşmesiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.