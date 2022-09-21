GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSırp mafya liderini öldürenler yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı
ABONE OL

Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı

Sırp organize suç örgütü lideri Juvan Vukotiç’i silahlı saldırı sonucu öldürenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile birlikte kendilerine yardım ettikleri tespit edilen 10 kişi daha gözaltına alındı.

21.09.2022 - 21:20 | | Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL,(DHA)
Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı

Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan’da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen 'Skaljari' isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, 8 Eylül akşamı Şişli’de motosikletli iki kişinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, saldırıyı 'Kavac' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic’in Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve saldırıda kullanılan 2 silah ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLER

‘Rusya’nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe sürükler’

‘Rusya’nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe sürükler’

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın dikte ettiği hiçbir barışı ve hiçbir sahte referandumu kabul etmeyeceğiz

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın dikte ettiği hiçbir barışı ve hiçbir sahte referandumu kabul etmeyeceğiz

Aliyev: Ermenistan'ın barış istemediğini ve hala intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz

Aliyev: Ermenistan'ın barış istemediğini ve hala intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz