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Şırnak'ta toprağa gömülü C4 ve TNT patlayıcılar bulundu! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Şırnak'ta icra edilen operasyonda, toprağa gömülü C4 ve TNT patlayıcıların ele geçirildiği bildirildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

11.05.2022 - 16:12 |
Şırnak'ta toprağa gömülü C4 ve TNT patlayıcılar bulundu! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Şırnak-Silopi ilçe Çalışkan Beldesi kırsalında, 09 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette, (13) kg ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gr ağırlığında TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet mekanik fünye, 10 adet Alpha - Fire marka R/F komutalı EYP sistemi, 2 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet akımölçer, 8 adet elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

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