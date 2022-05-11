GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündeme-Devlet üzerinden yapılıyor! Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması
HaberlerGündem Haberleri e-Devlet üzerinden yapılıyor! Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması
ABONE OL

e-Devlet üzerinden yapılıyor! Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması

Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili flaş açıklama. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

11.05.2022 - 13:24 | | Vuslat AY/ ANKARA, (DHA)
e-Devlet üzerinden yapılıyor! Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hac İşlemleri E-Devlet Kapısında' uygulaması için 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda tanıtım programı düzenledi. Programa Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı.

Burada konuşan Ali Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umre başvuruları, kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

Ali Erbaş, vatandaşın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim videolarının da e-Devlet'e eklendiğini söyleyerek, "Hac ön kayıt, kura-sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş- dönüş, otel bilgileri, kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler Hac İşlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşımız e-Devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir" diye konuştu.

Yargıtay'dan 'maaş' kararı! Bunu yapan eşe kötü haber geldi...
İlgili Haber
Yargıtay'dan 'maaş' kararı! Bunu yapan eşe kötü haber geldi...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sığınmacı açıklaması: Biz bunları katillere teslim edemeyiz
İlgili Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sığınmacı açıklaması: Biz bunları katillere teslim edemeyiz
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü!
İlgili Haber
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü!
Hava tersine dönüyor, sarı kodlu alam verildi! Meteoroloji illeri son dakika duyurdu! Kuvvetli yağışlar tekrar başlıyor, flaş uyarı...
İlgili Haber
Hava tersine dönüyor, sarı kodlu alam verildi! Meteoroloji illeri son dakika duyurdu! Kuvvetli yağışlar tekrar başlıyor, flaş uyarı...

GÜNCEL HABERLER

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Merkez Bankası'ndan dolar ve altın açıklaması

Merkez Bankası'ndan dolar ve altın açıklaması

3600 ek göstergede son dakika! Maaşlar artacak, açıklama geldi: 1400 lira ve...

3600 ek göstergede son dakika! Maaşlar artacak, açıklama geldi: 1400 lira ve...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polislik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polislik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Sıradaki Haber
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Sıradaki Haber
Kadayıfçı Olcay öldü mü? Olcay Tekin kimdir, kaç yaşında, Olcay’ın katili yakalandı mı? Adana’da Kadayıfçı Olcay cinayeti!

Kadayıfçı Olcay öldü mü? Olcay Tekin kimdir, kaç yaşında, Olcay’ın katili yakalandı mı? Adana’da Kadayıfçı Olcay cinayeti!

Sıradaki Haber
Yurt dışı uçuşlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Yurt dışı uçuşlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Sıradaki Haber