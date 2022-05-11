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Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.05.2022 - 10:46 | | ANKARA, (DHA)-
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü!

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

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