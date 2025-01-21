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Şırnak'ta hasta bebekler ambulans uçakla sevk edildi

Şırnak'ta kardiyovasküler hastalıkları bulunan 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

21.01.2025 - 11:01 | | Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-
Şırnak'ta hasta bebekler ambulans uçakla sevk edildi

Şırnak Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan, kardiyovasküler hastalıkları bulunan 2 aylık ve 4 günlük2 bebeğin, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevklerine karar verildi. Bebeklerin durumlarının ciddi olması nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans uçak talep edildi. Kısa sürede Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaşan ambulans uçağa alınan bebekler, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı

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