Şırnak’ta dev enerji hamlesi: Güçlükonak’ta 14 yeni petrol arama kuyusu açılıyor

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Şırnak’ta sağlanan huzur ikliminin ardından hız kazanan enerji yatırımları, Güçlükonak ilçesine bağlı Dağyeli ve Demirboğaz köyleri çevresinde yoğunlaşıyor. AR/TPO/K/M47-C1, C2 ruhsat numaralı sahada gerçekleştirilecek projeler kapsamında bölgedeki hidrokarbon potansiyeli detaylı bir şekilde haritalandırılacak.

Tespit Sondajı ve Yatırım Detayları

Çalışma Modeli: Planlanan projeler "tespit sondajı" niteliği taşıyor;bu aşamada doğrudan üretim yapılmayacak, döner sondaj yöntemiyle rezerv verileri toplanacak.

İstihdam ve Vardiya: Bölgedeki her bir lokasyonda iki vardiya halinde 40’ar uzman personel görev alacak.

Bütçe:Demirboğaz köyü mevkiindeki Mehmet İrfan Güler sahalarını da içeren yatırımlar milyonlarca liralık bütçelerle hayata geçiriliyor.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINDA ŞIRNAK’IN ROLÜ

Şırnak, Gabar Dağı başta olmak üzere çevre sahalarda ulaşılan yüksek günlük petrol üretim rakamlarıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunuyor. TPAO’nun Güçlükonak'ta başlattığı bu yeni 14 kuyuluk dev sondaj programı, mevcut rezervlerin genişletilmesi ve yeni keşiflerin ekonomiye kazandırılması yolunda kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki arama faaliyetlerinden elde edilecek olumlu veriler doğrultusunda, sahaların hızla üretime alınması ve Türkiye'nin enerji ithalatını azaltma hedeflerine güçlü bir katkı sunması bekleniyor.