Temassız kart kullanıcıları dikkat! Yeni nesil dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu: Uzmanlardan kritik uyarı geldi!

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Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen temassız ödeme teknolojisi, sunduğu hız ve pratikliğin yanı sıra yeni bir siber güvenlik riskini de beraberinde getirdi.Kamuoyunda birkaç santimetrelik çok kısa bir fiziksel menzile sahip olduğu için güvenli kabul edilen Yakın Alan İletişimi (NFC) sistemi, "röle saldırısı" (relay attack) adı verilen yöntemle suistimal ediliyor. Uzmanlar, kartların cüzdandan veya cepten çıkarılmasına gerek kalmadan yetkisiz ödeme yapılabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Fiziksel Mesafe Sınırı İnternetle Aşılıyor

Mevcut temassız kart altyapılarının iletişimin fiziksel mesafesini değil, yalnızca veri akışını doğrulaması siber korsanlar için bir açık oluşturuyor. Geliştirilen röle yöntemiyle, kalabalık ortamlarda sıradan bir cihaz gibi gizlenen ilk saldırgan, hedef kişinin cüzdanındaki veya cebindeki karta dijital olarak yaklaşıyor. Karttan okunan anlık veriler, internet aracılığıyla anında uzaktaki ikinci bir suç ortağına aktarılıyor.İkinci saldırgan ise bu verileri kendi cihazı üzerinden gerçek bir POS terminaline "kart sahnede oradaymış gibi" sunarak ödeme işlemini saniyeler içinde tamamlıyor.

Sektörden ve Uzmanlardan Önlem Çağrısı

Siber güvenlik uzmanları, özellikle metro, otobüs, pazar yeri ve konser gibi kalabalık alanlarda "sanal yankesicilik" olarak da nitelendirilen bu tür girişimlerin artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına alınabilecek temel önlemler şöyle sıralanıyor:

RFID/NFC Korumalı Cüzdanlar Kullanın: Kartların dışarıdan sinyal almasını engelleyen özel kılıflar veya korumalı cüzdanlar tercih edin.

Anlık Bildirimleri Açık Tutun: Banka uygulamalarınızın SMS veya mobil bildirim özelliklerini aktif hale getirerek hesabınızdaki hareketleri anında takip edin.

Temassız Limitlerini Düzenleyin: Mobil bankacılık aracılığıyla temassız işlem limitinizi düşük tutun veya ihtiyaç dışı durumlarda kartınızın temassız özelliğini geçici olarak kapatın.

Harcamalarınızı Kontrol Edin:Ekstrelerinizi ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak inceleyin, şüpheli bir işlemle karşılaştığınızda derhal bankanızla iletişime geçin.

Sektör temsilcileri, veri iletim sürelerindeki milimetrik gecikmeleri ve mesafeyi denetleyen gelişmiş güvenlik protokollerinin yaygınlaşmasıyla bu açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirtirken, kullanıcıların bireysel tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguluyor.