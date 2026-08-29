İşçi bulamayınca Londra’daki işini bırakıp Edirne’ye koştu! Deneme amaçlı başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

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Bu yıl yağışların da etkisiyle verimin iyi olduğu bahçede yaklaşık 10 ton ürün bekleniyor.Gülşan İskit, uzun yıllardır tarımla uğraştıklarını, 2001 ekonomik krizinin ardından farklı bir ürün yetiştirme arayışına girdiklerini söyledi.Edirne’nin badem ezmesiyle tanınmasının kendilerine yol gösterdiğini anlatan İskit, "2001 krizinde çiftçi çok etkilendi. Bayağı sıkıntılardan sonra ‘Biz ne yapabiliriz, nasıl bir değişikliğe gidebiliriz?’ diye düşünürken Edirne’nin badem ezmesi ünlü olduğu için biz de badem ekelim dedik." ifadelerini kullandı.