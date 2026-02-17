Şırnak'ta arazide dikkat çekti: Tespit edilince kayıt altına alındı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.02.2026 - 15:54
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ormaniçi köyünde mera arazilerine yönelik dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirildi. 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 5/b maddesi kapsamında yapılan resmi tespit ve incelemelerle, bölgedeki arazi kullanım durumu detaylı şekilde kayıt altına alındı.

Yetkili ekiplerin sahada yürüttüğü çalışma kapsamında, mera vasfındaki alanların mevcut durumu tek tek incelendi. Yapılan tespitlerin, muhtemel usulsüz kullanımların önüne geçilmesi, köy halkının haklarının korunması ve mera alanlarının asli amacına uygun şekilde değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Kanunun 5/b maddesi, mera niteliğindeki taşınmazlarla ilgili belirli şartlar altında yapılabilecek işlemleri düzenlerken, bu tür saha çalışmaları, hem hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırıyor hem de kayıtların güncellenmesini sağlıyor. Ormaniçi köyünde tamamlanan incelemenin, ilerleyen süreçte doğabilecek ihtilafların önüne geçmesi bekleniyor.

Uzmanlar, mera alanlarının korunmasının yalnızca bugünü değil, bölgenin hayvancılık potansiyelini ve kırsal kalkınma geleceğini de doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Şırnak genelinde sürdürülen benzer çalışmaların, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından stratejik bir adım olduğu ifade ediliyor. Yetkililer ise mera arazilerine ilişkin tüm işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşlara kanun hükümlerine uygun hareket etme çağrısında bulundu.

