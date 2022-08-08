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Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 32 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

08.08.2022 - 15:49 | | Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1,46 gram metamfetamin, 2 bin 830 kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı.

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