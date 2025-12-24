GAZETE VATAN ANA SAYFA
Şırnak İdil'de iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
24.12.2025 - 01:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (AA)

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

