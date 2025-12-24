Şırnak İdil'de iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
24.12.2025 - 01:33Güncellenme Tarihi:
Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.