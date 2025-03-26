Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camisi kaba inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Temeli 26 temmuz 2024 tarihinde atılan caminin son durumuyla ilgili bilgiler veren Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı, "Yaklaşık 8 ay önce bismillah diyerek Sinop’un insan sirkülasyonun en yoğun olduğu bu bölgeye ilk kazmayı vurduk. Şükürler olsun ki inşaatımızın yaklaşık yüzde 70'ini tamamladık. Şu anda kubbelerimizin kalıpları neredeyse tamamlandı. İnşallah bayramın hemen akabinde kubbelerimizin betonlarını dökeceğiz. Şu anda caminin namazgah kısmında çalışmalarımız bu noktada. İnşallah en yakın zamanda camimizin minareleri ve müştemilat çalışmalarına başlayacağız. Burası bir külliye. Yani içerisinde kütüphane, toplantı salonları, çok amaçlı ve bilgisayarlı çalışma odaları gibi birçok sosyal donatı bulunacak. İnşallah bu külliye tamamlandığında Sinop’umuzun silüeti olacak ve tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kullanabilecekler" dedi.