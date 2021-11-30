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Sınırda hareketli anlar! Kıskıvrak yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

30.11.2021 - 15:52 |
Sınırda hareketli anlar! Kıskıvrak yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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