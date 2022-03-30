GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi!
HaberlerGündem Haberleri Sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi!
ABONE OL

Sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında yapılan 2 operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 120 gelincik kürkü, 85 çinçilla postu, 20 sansar postu, 3 vaşak postu ile 3 işlenmiş vizon kürkünden manto ele geçirildi.

30.03.2022 - 11:25 | | DHA
Sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yolcu otobüsünde bulunan yolcular ve beraberindeki bagajlar, X-ray kontrolüne sevk edildi.

Tarama işlemi sırasında yabancı uyruklu yolcuya ait 2 valiz, şüpheli yoğunluğa rastlanılmasıyla kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 120 gelincik kürkü, 3 işlenmiş vizon kürkünden manto ile toplam 123 kürk ele geçirildi. 

İkinci operasyon ise Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu yolcunun valizinde, X-ray kontrolü sırasında, şüpheli yoğunluk tespit edildi. Kontrol edilen valizde 85 çinçilla postu, 20 sansar postu, 3 vaşak postu ile toplam 108 post ele geçirildi. 123 kürk ile 108 posta, Gümrük Muhafaza ekiplerince el koyuldu.

Adnan Oktar'dan 'Seni çok seviyoruz, bir tanemizsin' yazılı özel not! Avukatı ile gönderdi
İlgili Haber
Adnan Oktar'dan 'Seni çok seviyoruz, bir tanemizsin' yazılı özel not! Avukatı ile gönderdi
Pinhani konserinde ortalık karıştı!
İlgili Haber
Pinhani konserinde ortalık karıştı!
İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 76 gözaltı
İlgili Haber
İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 76 gözaltı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tarafları, Türkiye'nin girişimlerini desteklemeye davet ediyoruz
İlgili Haber
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tarafları, Türkiye'nin girişimlerini desteklemeye davet ediyoruz

GÜNCEL HABERLER

İşsiz kalınca nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi! '3 ayda bir beni tutuklatıyor'

İşsiz kalınca nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi! '3 ayda bir beni tutuklatıyor'

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Ucuz arsalar satışa çıkıyor! İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler dikkat! 127 bin TL'den başlıyor...

Ucuz arsalar satışa çıkıyor! İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler dikkat! 127 bin TL'den başlıyor...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşsiz kalınca nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi! '3 ayda bir beni tutuklatıyor'

İşsiz kalınca nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi! '3 ayda bir beni tutuklatıyor'

Sıradaki Haber
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Sıradaki Haber
Ucuz arsalar satışa çıkıyor! İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler dikkat! 127 bin TL'den başlıyor...

Ucuz arsalar satışa çıkıyor! İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler dikkat! 127 bin TL'den başlıyor...

Sıradaki Haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber