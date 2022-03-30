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Ä°stanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçÄ±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: 76 gözaltÄ±

Ä°stanbul merkezli 6 ilde yapÄ±lan operasyonda 76 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ã§ok sayÄ±da silah ve muhimmat ele geÃ§irildi.Â

30.03.2022 - 08:29 |
Ä°stanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçÄ±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: 76 gözaltÄ±

Ä°stanbul merkezli 6 ilde silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon. Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Ä°stanbul merkezli Antalya, Ã‡anakkale, Rize, Kastamonu ve ÅžanlÄ±urfa illerinde silah alÄ±m satÄ±m ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan kiÅŸilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operayonda 'Ã–rgÃ¼tlÃ¼ Silah Ä°malatÄ± ve Ticareti' yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 76 kiÅŸi, dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonla yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul merkezli 6 ilde silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: 76 gÃ¶zaltÄ±

Operasyonda, 2 illegal silah atÃ¶lyesi, 38 adet ruhsatsÄ±z tabanca, 2 adet kurusÄ±kÄ± tabanca, 6 adet av tÃ¼feÄŸi, 58 adet ÅŸarjÃ¶r,6 adet av tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼,135 adet av tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, 29 adet kurusÄ±kÄ± fiÅŸeÄŸi, 3 adet namlusu takÄ±lÄ± tabanca Ã§erÃ§evesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayÄ±, 6 adet tabanca, gÃ¶vdesi, 22 adet kartuÅŸ ve Ã§ok sayÄ±da muhtelif silah parÃ§alarÄ± ele geÃ§irildi. Operasyon anÄ± polis kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Ä°stanbul merkezli 6 ilde silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: 76 gÃ¶zaltÄ±

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