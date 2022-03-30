Pinhani konserinde ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±!

Olay, 27 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Esenyurt'ta meydana geldi. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne (Ä°BB) baÄŸlÄ± KÃ¼ltÃ¼r AÅž'nin dÃ¼zenlediÄŸi 'Ä°stanbul KavuÅŸtayÄ±' etkinlik serisi kapsamÄ±nda Pinhani grubu, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda konser verdi.

Konser iÃ§in meydanÄ± dolduran kalabalÄ±k iÃ§indeki iki grup, iddiaya gÃ¶re laf atma sebebiyle birbirleriyle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde tekmeli yumruklu kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Daha sonra kavga eden gruplar koÅŸarak meydandan uzaklaÅŸtÄ±. O anlar cep telefonu kamerasÄ±na kaydedildi.

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